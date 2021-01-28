علاج جديد لتساقط الشعر عند الرجال والنساء يُزعم أنه يحتاج إلى "معدة قوية"!

يبحث علماء في علاج الصلع عن طريق زرع عينات من البراز من الأمعاء السليمة للمريض، حيث تُدخل العينة من خلال أنابيب إما أسفل الأنف إلى المعدة أو مباشرة في القولون.

وقد يفيد العلاج الأشخاص الذين يعانون من داء الثعلبة - وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ بصيلات الشعر الصحية، ما يتسبب في تساقط الشعر.

وتتمثل الفكرة في أن بكتيريا الأمعاء من المتبرع السليم، الموجودة في البراز، تعزز الجهاز المناعي لمريض تساقط الشعر.

وعادة ما تُستخدم زراعة الكائنات الحية الدقيقة في البراز (FMT)، كما يُعرف رسميا، لعلاج أمراض المعدة.

ولكنها أظهرت بالفعل نتائج واعدة في علاج تساقط الشعر في العديد من دراسات الحالة، الأمر الذي أثار دهشة الأطباء.

وأفاد موقع MailOnline أن ذلك أدى إلى تجربة سريرية تجري حاليا في جامعة كولومبيا في أمريكا، تشمل 40 مريضا بالثعلبة.

There’s a new treatment for hair loss - but you’ll need a strong stomach for it https://t.co/DxASNaWsz2 — The Sun (@TheSun_NI) January 26, 2021

وتقيس الدراسة، التي بدأت في عام 2020، ما إذا كانت FMT تتسبب في نمو الشعر.

وستجري متابعة المرضى حتى ديسمبر 2023، لذلك من غير المرجح أن يكون الإجراء القائم متاحا على نطاق واسع لبضع سنوات أخرى.

وتصف جمعية Alopecia UK الخيرية الرائدة علاج FMT بأنه "الطب التكميلي والبديل"، الذي يوجد حوله "دليل محدود للغاية".

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وتبشر التجربة بالخير بالنسبة لشخص من بين كل 1000 شخص مصاب بالثعلبة البقعية، والتي تبدأ عادة ببقع صغيرة بحجم العملة المعدنية من تساقط الشعر على الرأس أو الجسم.

وليس من الواضح ما الذي يجعل جهاز المناعة يهاجم بصيلات الشعر.

ولكن الأبحاث تظهر "صلة وثيقة" بين الحالة وتكوين الأمعاء، التي تضم تريليونات من البكتيريا.

ويساعد هذا النظام البيئي للبكتيريا في الحفاظ على صحة الجسم، ولكن تدميره ممكن من خلال اتباع نظام غذائي غير صحي أو مضادات حيوية، على سبيل المثال.

ويقول العلماء إنه عندما تكون البكتيريا في الأمعاء غير متوازنة، يمكن أن تؤدي إلى جميع أنواع المشاكل الصحية.

وكتب باحثون في ورقة علمية في أكتوبر 2019: "هناك صلة مثيرة للاهتمام بين داء الثعلبة البقعي واختلال الميكروبيوم الأمعاء".

وقال وين روي زيه، وزملاؤه في جامعة Guangdong للصناعات الدوائية بالصين: "توفر الفعالية الواسعة النطاق لـ FMT دليلا على أن FMT قد يكون أيضا بمثابة علاج محتمل للصلع البقعي من خلال استعادة توازن ميكروبيوتا الأمعاء".

وأثبتت اختبارات FMT أنها تساعد في علاج مجموعة من أمراض المعدة المرتبطة بمشاكل الأمعاء، بما في ذلك القولون العصبي.

وفي عملية زرع البراز، يتم ضخ البكتيريا "الجيدة" من براز المتبرع في المريض.

ومن خلال علاج المرضى الذين يعانون من شكاوى في المعدة، اكتشف العلماء لأول مرة أن FMTs يمكن أن تقود الطريق كعلاج ثوري جديد لتساقط الشعر.

وكتب وين روي زيه، عن رجل يبلغ من العمر 86 عاما نما شعره مرة أخرى بعد إجراء اختبار FMT لعلاج الإسهال، الذي لم يختف لمدة ستة أشهر.

وكان لديه ست جرعات من FMT في عام 2017، وفي متابعة لمدة أربعة أسابيع، قال إن لديه شعرا جديدا.

وتظهر الصور المنشورة في المجلة العالمية للحالات السريرية، أن بعض شعره الأبيض منذ الشيخوخة قد تحول إلى اللون الأسود.

وأبلغ فريق آخر من الأطباء في جامعة براون، رود آيلاند، عن حالتين من إعادة نمو الشعر في المرضى الذين يعانون من FMTs لأمراض المعدة.

وأظهر رجل يبلغ من العمر 20 عاما مصابا بمرض كرون والثعلبة، "تحسنا ملحوظا في تساقط الشعر" بعد العلاج بالخلايا الجذعية.

وكتب الأطباء في مجلة تقارير حالة الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، أن حالته تحسنت من 95 إلى 99% من تساقط الشعر.

ويساعد FMT على استعادة البكتيريا الصحية التي تشكل جزءا من جهاز المناعة في الأمعاء.

المصدر: ذي صن