قناة "تعليمية" على يوتيوب تثير الجدل بسؤال: "ماذا لو اختفى بيل غيتس؟"

أصدرت قناة "تعليمية" للأطفال على YouTube مقطع فيديو مخيفا يحذر مشاهديها الصغار من أن العالم سيصبح مكانا أسوأ بكثير إذا اختفى مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس ومليارديرات آخرون منه.

وفي مقطع الفيديو الغريب بعنوان "ماذا لو اختفى بيل غيتس؟"، يحذر الراوي من أنه إذا اختفى غيتس "سيفتقد الكثيرون مليارديرا يحظى باحترام كبير".

وتم إصدار الرسوم المتحركة في يناير، لكنها لم تحظ بالاهتمام إلا في الأيام الأخيرة، حيث يظهر رجلان كرتونيان يحملان اسم "الطاقة النظيفة" و"جمعية الأطباء"، يبكيان اختفاء بيل غيتس وهو يتوقف عن إعطائهم أكواما من النقود.

وحذر منتجو مقطع الفيديو من أن مؤسسة بيل وميليندا غيتس أكبر مؤسسة خيرية خاصة في جميع أنحاء العالم، من أنه وفي حالة اختفاء الملياردير الأمريكي فإن "الأعمال الخيرية ستتلقى ضربة كبيرة"، وأضافوا أنه إذا اختفى غيتس، فقد يتوقف مليارديرات آخرون عن التبرع بالأموال للأعمال الخيرية.

وأشاروا إلى أن اختفاء بيل غيتس يمكن أن يوجه أيضا "ضربة إلى جهود الحفاظ على المناخ"، ويقول الراوي "قد يعود الوقود الأحفوري إلى الظهور".

جدير بالذكر أن الفيديو الغريب ظهر على قناة "AumSum Time" المعروفة سابقا باسم "Smart Learning for All" وتضم أكثر من مليوني مشترك وحوالي 600 مليون مشاهدة عبر جميع مقاطع الفيديو التابعة لها ووفقا لـ"LinkedIn" يقع مقر القناة في الهند وقد أسسها Chinmay Shah.

وعلى الرغم من تعطيل التعليقات على محتوى YouTube الخاص بقناة AumSum، إلا أن مستخدمي "Twitter" وصفوا الفيديو بأنه "مخيف للغاية" و"شائن".

It's perfectly normal that children are being bombarded with messaging about how great Bill Gates is while he is simultaneously buying vast swathes of land in America and monopolizing global food production. https://t.co/J4tKsxSdiV — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) February 15, 2021

Ultra creepy "What if Bill Gates disappeared?" kids video pic.twitter.com/JnYdV6qmmx — FreeFireNewsWire (@FreeFireNewsWi1) February 15, 2021

وبالطريقة نفسها، طرحت مقاطع فيديو أخرى مخيفة وغريبة بالقدر نفسه، حيث طرحوا في محتواهم سؤال: "ماذا لو اختفى إيلون ماسك؟"، وزعمت القناة أن اختفاء أغنى رجل في العالم من شأنه أن يجعل العالم بطريقة ما "أكثر فقرا"، وظهر رجال رسوم متحركة في جميع أنحاء العالم بأوعية فارغة.

وأضاف الفيديو أنه إذا اختفى ماسك فسوف "يفتقده بشدة الملايين من متابعيه في جميع أنحاء العالم".

جدير بالذكر أن القناة المذكورة صنعت أكثر من 143 مقطع فيديو يطرح سؤال: "ماذا لو اختفى...؟" شملت سياسيين ومواقع التواصل الاجتماعي وعدة مجالات رياضية وحتى الأرقام والأعوام.

المصدر: RT