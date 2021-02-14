بمناسبة "عيد الحب".. رائد فضاء روسي ينشر صورة لأحد "أكثر الأماكن رومانسية" على كوكبنا

نشر رائد الفضاء الروسي سيرغي كود-سفيرتشكوف صورة لجزيرة توباي في المحيط الهادئ التي يشبه شكلها قلب الإنسان، وذلك بمناسبة "عيد الحب".

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وكتب رائد الفضاء عبر "إنستغرام" في شرح أرفق به صورته التي التقطها من مدار المحطة الفضائية الدولية: "هذه حزيرة توباي ولعلها من أكثر الأماكن في العالم رومانسية! إنها جزيرة مرجانية ذات سواحل من الرمال البيضاء وأحواض ماء من اللون الفيروزي وأشجار جوز الهند".

Instagram.com/kudsverchkov

كما نشر رائد الفضاء الروسي صورة لبحيرة تشاد في إفريقيا، وذلك بسبب شكلها المشابه لشكل القلب.

المصدر: Lenta.ru