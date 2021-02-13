رائد فضاء روسي يشارك بتصوير فيلم درامي في المحطة الدولية

قال رائد الفضاء الروسي انطون شكابليروف، إنه يخطط للتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في أكتوبر المقبل.

وأضاف في حديث نشر على قناة Roscosmos TV على موقع "يوتيوب": "عندما سأطير في أكتوبر، أثناء رحلتي الفضائية، سأتمكن من البدء بتجربة اختبار مادة جديدة مصنوعة من البوليمرات المركبة لحماية رواد الفضاء من الإشعاع".

وأوضح أن إنجاز التجربة يتطلب العمل لمدة تزيد على ستة أشهر.

ووفقا له، سيتم ضمن التجربة، تركيب مسابر استشعار خاصة في محطة الفضاء الدولية. سيتم لف بعضها بقطعة بالقماش الجديد، والبعض بدون ذلك.

وستجري الاختبارات داخل المحطة نفسها، ربما أثناء الخروج إلى الفضاء المفتوح.

وسيشارك شكابليروف، خلال وجوده في المحطة الدولية، في أول فيلم درامي عن الفضاء تحت عنوان "التحدي"، الذي ستبدأ عملية تصويره في أكتوبر.

المصدر: تاس