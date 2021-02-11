وفاة "ملك الإباحية" الذي عرض 10 ملايين دولار مقابل مستمسكات ضد ترامب

أعلن في الولايات المتحدة عن وفاة لاري فلينت، ناشر وصاحب المجلة الإباحية "هاسلر" عن عمر ناهز 78 عاما.

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ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن شقيقه جيمي، أن لاري فلينت توفى بمنزله في لوس أنجلوس يوم 10 فبراير.

يشار إلى أن مالك المجلة الإباحية "هاسلر" ولد في 1 نوفمبر 1942 في ولاية كنتاكي، وظهر العدد الأول من مجلته في عام 1974، وأسس في عام 1976 شركة "لاري فلينت".

كما شارك في مناسبات كثيرة في نزاعات قانونية مع مؤيدي تقييد المواد الإباحية.

وأنتج في عام 1996 فيلم السيرة الذاتية عنه بعنوان: "الشعب ضد لاري فلينت.

وعرض فلينت في عام 2017 جائزة قيمتها 10 ملايين دولار مقابل مستمسكات يمكن أن تستخدم لعزل الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: كوميرسانت