أجمل فتاة في العالم: أنا إسرائيلية من عائلة متدينة.. أصولي تونسية! (صور)

قالت عارضة الأزياء والممثلة الإسرائيلية، يائيل شلبيا، المصنفة "أجمل فتاة في العالم"، إنها من أسرة إسرائيلية متدينة، ولديها عائلة كبيرة في تونس.

وتصدرت الشابة البالغة من العمر 19 عاما، قائمة "TC Candler" السنوية كـ"أجمل 100 وجه في العام"، وهي مسابقة اشتهرت عندما فازت بها النجمة الفرنسية، تايلان بلوندو، في سن السادسة.

وقالت يائيل شلبيا: "لقد فوجئت للغاية، لم أكن أعرف حتى أنني كنت أشارك في هذه المسابقة.. إنه أمر مثير وممتع للغاية. لا أعرف لماذا اختاروني، أعتقد أن الجمال فردي للغاية، وكل النساء جميلات".

وأضافت: "كان العام الماضي مليئا بالتحديات.. لقد غُمرت بالطلبات الرومانسية منذ أن عزز العنوان شهرتها، على الرغم من أن ردود الفعل لم تكن كلها إيجابية".

وتابعت: "تلقيت قدرا كبيرا من الدعم والحب، وكذلك رسائل لم تكن جميلة. قالوا الأشياء العادية التي يقولها الكارهون، لا شيء يستحق أي اهتمام".

وتحدثت الشابة عن عائلتها قائلة: "لقد نشأت بطريقة خاصة جدا، وأنا ممتنة جدا لذلك. نشأت في مدينة صغيرة في شمال إسرائيل في أسرة متدينة، كواحدة من خمس أخوات وأخوين. نحن متحدون للغاية، ولدينا عائلة كبيرة في تونس. في المنزل، نأكل الطعام التقليدي وهو المفضل لدي".

وأكدت الشابة الإسرائيلية، التي ظهرت إلى جانب أسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، في حملات لفيني موبايل، على أنها تواعد براندون كورف البالغ من العمر 36 عاما، حفيد رجل الأعمال الملياردير سومنر ريدستون.

وبحسب ما ورد، تم ترحيل براندون من إسرائيل في يونيو من العام الماضي لانتهاكه قواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا أثناء زيارته ليائيل.

المصدر: The Sun