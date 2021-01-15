"رجل كهف متجمد" يفاجئ المتنزهين في حديقة بمدينة أمريكية

تفاجأ المتنزهون يوم الخميس 14 يناير، بالعثور على رجل كهف متجمد بجانب ممرات حديقة مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، وفقا للتقارير.

ويقف تمثال "رجل الجليد" بجانب مسارين في متنزه تيودور ويرث، ويظهر فيه رجل الكهف واسمه Zug Zug مغطى بالبلاستيك الذي بدا كأنه جليد.

The sculpture of the "Ice Man," which is encased in plastic that looks like frozen ice, appeared in a Minneapolis park.​ https://t.co/S3F8Re7KTS — FOX 9 (@FOX9) January 13, 2021

وأراد الفنان زاك شوماك الاستفادة من التمثال بعد تخزينه منذ ظهوره لأول مرة في ليلة واحدة في حدث تسويقي.

وقال شوماك لشبكة FOX 9: "كنت أذهب كل يوم إلى مرآب السيارات الخاص بي وأرى هذا الشيء ينظر إلي، وبدا لي أنه من العار أن تبقى تلك القطعة الفنية جالسة هناك".

وابتكر شوماك القطعة الفنية خلال تعاونه مع وكالة الإعلانات المحلية Hunter Adkins، وأوضح أنه أراد أن يفعل شيئا يمكن أن يستمتع به الناس، لذلك وضع هو وأصدقاؤه التمثال في المتنزه ليكون بمثابة "مزحة".

Stop for a selfie with Zug Zug? The surprise art piece attracting people to Theodore Wirth Park. The story on @WCCO at 6pm. pic.twitter.com/V51SM3kMsz — LisameadowsCBS (@LisaMeadowsCBS) January 12, 2021

وحقق شوماك ما كان يهدف إليه حيث وصف السكان المحليون التمثال بأنه مفاجأة سارة.

ومن المقرر أن تبقى القطعة الفنية في مكانها حتى يذوب الثلج بالحديقة. وألمح شوماك أيضا إلى أن رجل الجليد Zug Zug قد تكون له عروس "رفيقة أنثى" أيضا.

المصدر: فوكس نيوز