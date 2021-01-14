أستراليا.. إعدام حمامة أمريكية انتهكت الحجر الصحي

قررت سلطات أستراليا إعدام حمامة سباق وصلت عن طريق الخطأ إلى البلاد من الولايات المتحدة، بعد أن قطعت مسافة 13000 كيلومتر.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن السبب الرسمي لإعدام الحمامة هو انتهاكها إجراءات الحجر الصحي.

وأشارت الوكالة إلى أن أحد سكان ملبورن واسمه كيفن سيلي بيرد عثر على الحمامة المنهكة في 26 ديسمبر في فناء منزله.

ومن غير الواضح كيف وصلت الحمامة إلى أستراليا، فيما من المرجح أنها كانت على متن سفينة شحن قطعت المحيط الهادئ، أو قد قطعت هذه المسافة بنفسها.

وتبين أنها حمامة رياضية خاضت سباقا في ولاية أوريغون الأمريكية في 29 أكتوبر، واختفت منذ ذلك الحين.

المصدر: إنترفاكس