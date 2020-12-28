طيار يرسم محقنة في سماء ألمانيا

رسم الطيار الألماني، سامي كرامر، في السماء محقنة عملاقة دعما إلى انطلاق عملية تطعيم القطيع من "كوفيد – 19" في ألمانيا.

وحقق الطيار الرسام فعاليته يوم الأربعاء الماضي وهو يحلق بطائرته الخفيفة Diamond DA20 Katana إلى مسافة 200 كيلومتر.

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وقالت صحيفة Südkurier الألمانية إن تحضيرات الفعالية التي حققها الطيار الشاب البالغ من العمر 20 عاما استغرقت نصف الساعة فقط. أما الطيار فاضطر إلى البقاء في الجو لمدة ساعة واحدة ونصف الساعة.

وقال الطيار في حديث أدلى به للصحيفة:" قد أدخلت مسبقا مساري إلى جهاز "جي بي أس" للملاحة. ويعجبني رسم شيء ما في السماء، بما في ذلك رسائل موجهة إلى البشر".

وأشار الطيار إلى أن فعاليته ليست دعوة إلى التطعيم. غير أنه أراد أن يجعل البشر يفكرون فيه قبل قدوم عيد الميلاد.

وقالت إدارة مراقبة الرحلات الجوية الألمانية Flightradar24 إن فعالية الطيار، سامي كرامر ليست أول رسالة لها علاقة بوباء فيروس كورونا خلفها الطيارون في السماء. وكان طيارون رسامون قبله قد رسموا في سماء ألمانيا دعوة إلى البقاء في المنازل وقت الحجر الصحي.

المصدر: كمسومولسكايا برافدا