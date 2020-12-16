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نقل زوجين من الدببة من حديقة الحيوان في إسلام أباد إلى محمية بالأردن (صور)

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نقل زوجين من الدببة من حديقة الحيوان في إسلام أباد إلى محمية بالأردن (صور)
Reuters
نقل زوجين من الدببة من حديقة حيوان إسلام أباد إلى محمية بالأردن
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بعد أسابيع فقط من إنقاذ الفيل الأكثر وحدة في العالم من حياة البؤس والشقاء في حديقة حيوان إسلام أباد، يستعد الدبان البنيان سوزي وبابلو لنقلهما جوا من العاصمة الباكستانية إلى الأردن.

والدبان هما آخر الحيوانات التي سيجري إنقاذها بعدما أمرت محكمة بإغلاق الحديقة على أثر حملة نظمها على مدى سنوات مدافعون عن حقوق الحيوان من بينهم المغنية الأمريكية شير، التي دعمت نقل الفيل كافان إلى محمية في كمبوديا.

وقال عامر خليل، وهو طبيب بيطري يعمل لدى منظمة إنقاذ الحيوانات فور بوز "اليوم يوم خاص.. إغلاق حديقة الحيوان له دلالة رمزية".

ويعانى الدبان من مشكلات صحية خطيرة، وليس لدى سوزي أسنان كما أنها أصيبت بورم استلزم إجراء جراحة طارئة لإنقاذ حياتها.

وسيعاد تأهيل الدبين في محمية بالأردن بها عشرة دببة أخرى.

وصرح خليل بأن الفيل كافان، الذي نقل جوا إلى كمبوديا الشهر الماضي، يسير بشكل جيد على طريق إعادة تأهيله الطويل، مشيرا إلى أنه وبعد سنوات من الوحدة ارتبط بأنثيي فيل.

نقل زوجين من الدببة من حديقة الحيوان في إسلام أباد إلى محمية بالأردن (صور)
Reuters
نقل زوجين من الدببة من حديقة الحيوان في إسلام أباد إلى محمية بالأردن (صور)
Reuters
نقل زوجين من الدببة من حديقة الحيوان في إسلام أباد إلى محمية بالأردن (صور)
Reuters

المصدر: رويترز

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