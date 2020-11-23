وظيفة الأحلام: 2500 دولار مقابل مشاهدة 25 فيلما في 25 يوما

يعرض أحد مواقع المراجعة دفع 2500 دولار لفائز واحد محظوظ لقضاء قرابة شهر في مشاهدة الأفلام على أريكته.

وأعلن موقع Reviews.org، وهو فريق من الخبراء الذين يقدمون توصياتهم بشأن المنتجات الاستهلاكية للمنازل، مثل خدمات البث المباشر أو أمن المنزل عن Ho-Ho-Holiday Movie Dream Job، والتي سيحصل من خلالها أحد المتقدمين المختارين على جائزة مميزة لعيد الميلاد لهذا العام.

If “holiday spirit” is your middle name, we’ve got the perfect gig for you! There are 14 days left to apply for a chance to get paid $2,500 to watch 25 holiday movies in 25 days! https://t.co/omMrusBYLK#HolidayDreamJobpic.twitter.com/SoyeAVjxUv — Reviews.org (@reviews_org) November 20, 2020

وقال الموقع إن هناك فرصة لشخص محظوظ واحد ليكون Chief Holiday Cheermeister، والذي يحتاج كما يطلقون على المنصب، "إلى مشاهدة 25 فيلما محددا مسبقا للعطلات في غضون 25 يوما، وملء استبيان"، من أجل اختيار أفضل فيلم قديم لعيد الميلاد.

إقرأ المزيد

وبالإضافة إلى 2500 دولار، سيحصل الشخص المحظوظ على اشتراك سنوي لسبع منصات فيديو، بما في ذلك نتفلكس وAmazon Prime وHBO Max.

ولكي تكون مؤهلا، يجب أن يتجاوز عمرك 18 عاما، وأن تكون من الولايات المتحدة، وأن يكون لديك جهاز متوافق مع البث المتدفق، وأن تكون قادرا على ملء استبيان قصير بعد كل فيلم.

يمكنهم بعد ذلك التقديم عبر الإنترنت حتى الساعة 11:59 مساء يوم 4 ديسمبر، وسيتم الإعلان عن الفائز في 7 ديسمبر عبر منصة "يوتيوب".

وسيحتاج الفائز الذي تم اختياره بعد ذلك إلى قضاء الأيام الـ 25 التالية في مشاهدة 25 فيلما للعطلات، بما في ذلك Home Alone وElf، وThe Polar Express، وIt's a Wonderful Life.

ويوجد أيضا على قائمة المشاهدة أفلام The Holiday وChristmas with the Kranks، وMiracle on 34th Street، وLast Holiday، وA Christmas Carol، وغيرها.

وعلاوة على ذلك، سيحصل الفائز على اشتراكات لمدة عام واحد في نتفلكس وHulu وDisney + وAmazon Prime Video وHBO Max وApple TV + وHallmark Movies Now، للوصول إلى جميع الأفلام.

المصدر: ديلي ميل