بدلا من السمك.. صياد يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية

"أمسك" صياد سمك بقنبلة من الحرب العالمية الثانية كانت غارقة بأحد روافد نهر الراين في ألمانيا، بدلا من اصطياد سمكة.

وأعلنت الشرطة الألمانية، يوم الاثنين، أن الرجل اصطاد من نهر زيغ في ولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا قنبلة طولها 7.5 سنتيمترات تعود للحرب العالمية الثانية.

وذكرت الشرطة أن القنبلة تم تسليمها إلى هيئة التخلص من الذخائر وجرى إبطال مفعولها من قِبل متخصصين.

وحثت الشرطة من يعثر على مثل هذه الأشياء الباقية من الحرب العالمية بإخطارها.

المصدر: د ب أ