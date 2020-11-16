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مصر.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل مجددا

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مصر.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل مجددا
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أثار عمر الشريف جونيور، حفيد الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، الجدل في مصر بعد إعلانه الانضمام لفريق عمل المسلسل الإسرائيلي "The Baker and The Beauty".

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وأعاد حفيد عمر الشريف نشر خبر من موقع Deadline عبر صفحته على "فيسبوك"، وعلق: "متحمس جدا للانضمام إلى واحد من مسلسلاتي المفضلة".

ويشير الخبر إلى انضمامه إلى فريق أبطال مسلسل The Baker and The Beauty الجزء الثالث وهو أحد أشهر المسلسلات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، ومن إنتاج استوديوهات Keshet.

جدير بالذكر أن حفيد الفنان عمر الشريف "مصري- كندي"، وجاء إلى مصر وغادر قبل سنوات ويعيش حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتاد إثارة الجدل في الأوساط المصرية.

المصدر: المصري اليوم

 

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