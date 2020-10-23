ميشال حايك يصدم نيشان بتوقعات مخيفة عن حياته الشخصية (فيديو)

صدم الفلكي اللبناني ميشال حايك الإعلامي نيشان بتوقعات مخيفة تخص حياته الخاصة على الهواء مباشرة خلال استضافته في برنامجه "أنا هيك" على قناة "الجديد" اللبنانية.

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وفاجأ ميشال الجميع بإعلانه في نهاية الحلقة أن نيشان حاول الانتحار وأن والدته هي من أمسكت بيده ومنعته من ذلك.

وقال موجها كلامه لـ "نيشان": "هناك فكرة خطيرة موجودة في رأسك من الضروري إزالتها وسحبها ولا تترك لها مكان".

وأضاف: "الفكرة التي أخاف عليك منها هي الانتحار ولا أعرف أن كنت تضع مسدسا بجانبك وحاولت أن تؤذي نفسك قبل الآن ومن قام بمنعك وردك عما رأيته هي والدتك التي أمسكت بيدك ومنعتك".

وتابع: "أنا الآن أكلمك كأخ و صديق ولست مضطرا لأن أقول هذا الكلام حتى أظهر بأني أعرف لذلك أطالبك بطرد هذه الفكرة من رأسك لأن هناك صفحة جديدة تنتظرك ولذلك ألغي فكرة الانتحار".

وسأل حايك نيشان إن كان يملك مسدسا بالفعل، فأجابه نيشان بالتأكيد لكن الأخير رفض التعليق على فكرة الانتحار أو أنه حاول فعل شيء بالمسدس.

ولفت إلى أن هذا الأمر لا يهم المشاهدين، قبل أن تظهر علامات الارتباك على نيشان حيث شبك يديه وحركهما بشكل متوتر قبل أن تظهر الدمعة في عينيه ليقوم باختتام الحلقة.

صدفة غريبة أم إلهام حقيقي.. أم موقف مُفتعل؟

جدل كبير حول مقطع للإعلامي #نيشان وهو يتفاجئ بتوقع صادم من #ميشيل_حايك يتعلق بحياته الشخصية وألمح من خلال توقعه أن نيشان ربما فكّر بالتخلص من حياته، وذلك خلال لقائهما في برنامجه التلفزيوني@sayidatynetpic.twitter.com/llryVICN5z — sayidatynet (@sayidatynet) October 21, 2020

المصدر: وكالات