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محمد عطية يفاجئ جمهوره (صور)

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محمد عطية يفاجئ جمهوره (صور)
انستغرام
محمد عطية وميرنا الهلباوي
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فاجأ الفنان المصري محمد عطية الجمهور بنشر صور مع الإعلامية المصرية ميرنا الهلباوي، معلنا عن خطوبتهما.

ونشر عطية صورا عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، معلقا: "لن أبدلك بأي شيء في هذا العالم".

بدورها نشرت الهلباوي صورة لهما على حسابها من حفل زفاف شريف منير حسن، عضو في مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا، وكتبت: "في اليوم العالمي للصحة العقلية في العالم، أنت الدواء المثالي لقلي.. نعم الأمر يحصل".

يذكر أن محمد عطية بدأ حياته الفنية بعدما نجح في الموسم الأول من مسابقة "ستار أكاديمي"، فعاد إلى مصر وشارك في بطولة فيلم، وأصدر ألبوما حقق نجاحا كبيرا، ثم انطلق في عالم السينما.

المصدر: RT

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