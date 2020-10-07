 
مباشر

الأرصاد الجوية: سبتمبر أدفأ شهر في تاريخ العالم وأوروبا

متفرقات

الأرصاد الجوية: سبتمبر أدفأ شهر في تاريخ العالم وأوروبا
Sputnik Aleksey Danitchev
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ovum

أصبح الشهر الماضي أدفأ سبتمبر في تاريخ الأرصاد الجوية في كوكبنا وأوروبا.

 أفاد بذلك مختبر الأرصاد الفضائية Copernicus Climate Change Service (CCCS).

إقرأ المزيد
تقلص مساحة الجليد البحري في القطب الشمالي إلى الحد السنوي الأدنى
تقلص مساحة الجليد البحري في القطب الشمالي إلى الحد السنوي الأدنى

وحسب المعلومات المتوفرة لدى العلماء فإن الشهر الماضي صار أدفأ بـ0.005 درجة مئوية من سبتمبر عام  2019 الذي حطم رقما قياسيا للحرارة.

أما درجات الحرارة في منطقة سيبيريا والقطب الشمالي فتجاوزت إلى حد بعيد المؤشرات المتوسطة وانخفضت سماكة الجليد في المحيط المتجمد الشمالي واقتربت من مؤشرات الرقم القياسي العالمي.

فيما يتعلق بروسيا أعلن خبراء الأرصاد الجوية أن الشهر الماضي كان أدفأ سبتمبر في تاريخ الأرصاد الجوية الروسية.

 المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا