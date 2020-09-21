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نصيحة هامة.. كيف تتصرف إذا هاجم كلب شرس أطفالك؟

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نصيحة هامة.. كيف تتصرف إذا هاجم كلب شرس أطفالك؟
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صورة أرشيفية
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وضح الأخصائي في قسم التجنيد بإدارة موسكو لدى وزارة الطوارئ الروسية، أنطون غلاديلين ، كيف يجب أن يتصرف الكبار الذين يرافقون طفلا صغيرا عند قيامه بنزهة في حال تعرضه لهجوم كلاب ضالة.

وقال:" عندما تواجه خطرا من هجوم كلاب ضالة على طفلك من المهم أن تقف بين الحيوان والصغير لتحمي الأخير من الهجوم. ويستحسن أن تتوفر لديك أية وسائل للوقاية مثل رذاذ لغاز الفلفل يمكن أن تستعين به في حال تحس بأن الهجوم لا مفر له".

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وأضاف قائلا: "إذا نقلت صغيرك بدراجة هوائية فلا بد من استخدام رذاذ غاز الفلفل".

وأوضح قائلا:" لا يجوز إظهار أي عدوان تجاه  كلب ضال. كما لا يجوز إدارة ظهرك له أو الهروب منه. وعليك أن تحاول الابتعاد عنه ببطء".

المصدر: نوفوستي

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