مدرس صيني يحول وجهه لحديقة حيوانات - فيديو

نشرت وسائل إعلام صينية، مقطع فيديو قالت إنه لمدرس من مدينة تيانغين شمالي الصين، استطاع أن يرسم مجموعة من الحيوانات على وجهه بدقة عالية.

ويظهر المقطع مدرس الفنون وهو يرسم لوحات لرؤوس حيوانات مختلفة على وجهه، بينما يقوم في كل مرة بتصوير وجهه وهو يتناول الغذاء المفضل لكل حيوان على حدة مع صورته.

Zoo on face! Look how Wu Yuyang, an art teacher from north China's Tianjin, turns his face into a canvas for all kinds of animals pic.twitter.com/GT1NQgBJIP — People's Daily, China (@PDChina) September 13, 2020



المصدر: "صحيفة الشعب الصينية"