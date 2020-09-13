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مدرس صيني يحول وجهه لحديقة حيوانات - فيديو

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مدرس صيني يحول وجهه لحديقة حيوانات - فيديو
المدرس الصيني يويانغ
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نشرت وسائل إعلام صينية، مقطع فيديو قالت إنه لمدرس من مدينة تيانغين شمالي الصين، استطاع أن يرسم مجموعة من الحيوانات على وجهه بدقة عالية.

ويظهر المقطع مدرس الفنون وهو يرسم لوحات لرؤوس حيوانات مختلفة على وجهه، بينما يقوم في كل مرة بتصوير وجهه وهو يتناول الغذاء المفضل لكل حيوان على حدة مع صورته.


المصدر: "صحيفة الشعب الصينية"

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