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شويغو ينصح المواطنين الروس بالسياحة داخل بلادهم

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شويغو ينصح المواطنين الروس بالسياحة داخل بلادهم
Twitter.com
صورة أرشيفية
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نصح وزير الدفاع الروسي ورئيس الجمعية الجغرافية الروسية السياح الروس بزيارة شبه جزيرة كامتشاتكا في الخريف حيث يمكنهم الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة.

كما نصح بأن يزوروا وقت الشتاء شمال شبه جزيرة تايمير حيث يمكن امتطاء مركبة ثلجية وقطع مسافات طويلة بها في واد مغطى بالثلج.

شويغو ينصح المواطنين الروس بالسياحة داخل بلادهم
Ilia Pitalev
صورة أرشيفية

أما الذين يفضلون التزحلق الجبلي على الثلج فيمكنهم في موسم الشتاء زيارة جبال ساياني حيث يوجد أطول مسار في روسيا للتزحلق على الثلج في الجبال. وقال إن عشاق التزحلق على الثلج يمكن أن يزوروا كذلك  محمية "زيغالغا" القومية حيث لا يذوب الثلج طيلة 9 أشهر.

شويغو ينصح المواطنين الروس بالسياحة داخل بلادهم
twitter.com
صورة أرشيفية

ونصح شويغو أن يزور السياح في موسم الصيف جزر شانتاري لمشاهدة الحيتان.

أما موسم الربيع فيصلح ، حسب شويغو، لزيارة نهري ينيسي ولينا في شرق سيبيريا واللذين ينهضان من النوم الشتوي ويبدآن التحرر من الجليد ويتبخر الماء من سطحهما، ما يشكل منظرا جميلا لا ينسى. وقال:" لدينا أنهر تنفجر في يوم واحد وتطلق ضجيجا عجيبا نتيجة اصطدام قطع الجليد ببعضها.

وقال:" كما يمكن أن يركب السائح في الصيف قاربا  ويسير به في مجرى نهر سيبيريا بتأثير تياره في اتجاه الشمال".

المصدر: نوفوستي

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