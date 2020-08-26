الفاشينيستا السعودية مودل روز تثير جدلا برقصة مع فنان أمريكي شاب (فيديو)

أثارت الفاشينيستا السعودية، مودل روز، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها رفقة الفنان الأمريكي الشاب، بول باتشر، وهما يمثلان لقطة مشهورة من فيلم "تيتانيك" ويرقصان.

وظهرت روز مع باتشر وهو يحتضنها من الخلف على متن مركب في عرض البحر، وتم تصوير المقطع، الذي نشر على حساب الفنان الأمريكي في "تيك توك" منذ يومين، على أنغام موسيقى الفيلم الشهير، في تقليد لأحد مشاهد الفيلم، الذي وصف بـ"الرومانسي" في حينه، في إشارة إلى زمن عرض "تيتانيك".

وبعد ذلك بدأت الفاشينيستا السعودية بممارسة الرقص على طريق "هيب هوب" على أنغام أغنية المطربة الأمريكية، كاردي بي، "WAP"، وكتب على الفيديو: "الرومانسية الآن".

وتم تصوير روز وباتشر على متن السفينة بمناسبة عيد ميلادها في 14 أغسطس، حسب ما كتب الفنان الأمريكي معلقا على مقطع فيديو آخر سجل من نفس الموقع ونشر منذ 3 أيام.

@paulbutcher HAPPY BIRTHDAY @modelroz !! We only had one try to get this right, but we had fun doing it 😂❤️@katjaglieson @itsblakemichael @prasadromijn @emmyileeva ♬ Love Story Discolines - ethanishung

وانتقد بعض الجمهور اختيار السعودية لشاب يصغرها كثيرا للتمثيل معها، كما تعرضت لانتقادات أخرى بسبب ملابسها، وقال بعض الناشطين إنها أصبحت في الـ28 من عمرها ويجب أن تتوقف عن "التصرف كفتاة مراهقة".

ولدت روز في السعودية عام 1992 وتحديدا في المنطقة الشرقية، حيث عاشت طفولتها ثم انتقلت إلى الرياض، ومنها إلى الولايات المتحدة بغرض دراسة التصميم الداخلي، وحققت هناك شهرة بعد أن شاركت منذ العام 2013 في بعض عروض الأزياء وجلسات التصوير، إلى جانب عملها كموديل للمنتجات التجميلية لبعض العلامات.

المصدر: RT