فيتنامي لم يغسل شعره أو يصففه أو يقصه منذ 80 عاما (صور + فيديو)

كشف رجل مسن من فيتنام يبلغ من العمر 92 عاما، أنه لم يغسل أو يصفف شعره أو يقصه منذ 80 عاما، اعتقادا منه أنه سيموت إن فعل ذلك.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، يبلغ طول شعر الرجل، الذي يدعى نغوين فان شين ويعيش في منطقة دلتا ميكونغ الجنوبية في فيتنام، حوالي 5 أمتار.

وقال شين: "أعتقد أنني إذا قمت بقص شعري أو غسله فسوف أموت.. فأنا أؤمن بأن ما يولد به الشخص يجب أن يترك كما هو دون أن يمس.. لا أجرؤ على تغيير أي شيء في شعري، ولا حتى تمشيطه".

وتابع: "أنا فقط أرعاه، وأغطيه بوشاح لإبقائه جافا ونظيفاً ولطيف المظهر".

وأشار شين إلى أنه طلب منه قص شعره عندما كان في المدرسة، ما دفعه إلى ترك الدراسة بعد الصف الثالث وقرر عدم قصه أو تمشيطه أو غسله مرة أخرى.

وأوضح لوم نجل شين (62 عاما)، أنه يدعم أفكار والده، موضحا أنه يؤمن بالعلاقة بين الشعر والفناء.

وأضاف قائلا: "هذه الأشياء تبدو بسيطة لكنها مقدسة".

Vietnam's 92-year-old Nguyen Van Chien who has gone almost 80 years without a trim

Chien’s 5th son, Luom, 62 helps him to manage his giant locks

5-meter long dreadlocks

“I believe if I cut my hair I will die. I dare not to change anything, not even combing it,” Chien told Reuters pic.twitter.com/ukK6bpdDGG — ONE FOR ALL (@mohsinstats) August 26, 2020

92-year-old Nguyen Van Chien in Vietnam has not trimmed his hair for almost 80 years. His thick dreadlock is now 5-meter-long.

Amazing.............. pic.twitter.com/wiNXokh0gq — Yasin Abdi (@YasinAb43614256) August 26, 2020

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية