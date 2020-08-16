سمكة تقتل صيادا بشمال أستراليا

أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن صيادا لقي مصرعه في حادث غير اعتيادي، حيث قتلته سمكة كان يصطادها.

وذكرت الشرطة بالإقليم الشمالي الأسترالي، أن الرجل البالغ 56 عاما من العمر كان يصطاد السمك مع أفراد عائلته وأصدقائه في مرفأ داروين يوم الجمعة، وارتطمت به سمكة وضربته في منطقة الصدر.

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وتوجهت الطوارئ إلى الشاطئ فورا، لكن الطاقم الطبي لم يتمكن من إنقاذ الرجل الذي توفي متأثرة بالضربة.

وأعربت الشرطة عن أسفها لوقوع الحادث، الذي وصفته بأنه غير اعتيادي.

المصدر: وسائل إعلام أسترالية