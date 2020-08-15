البنتاغون يستأنف دراسة الصحون الطائرة

قررالبنتاغون مواصلة دراسة الصحون الطائرة. وقامت وزارة الدفاع لهذا الغرض بتشكيل فريق عمل من شأنه دراسة أهداف جوية مجهولة كان طيارو سلاح الجو الأمريكي يرصدونها سابقا في السماء.

أوردت هذا الخبر قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية نقلا عن مصادر لم تذكرها في وزارة الدفاع الأمريكية.

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وقالت القناة التلفزيونية إن نائب وزير الدفاع الأمريكي، دافيد نوركفيست، تولى الإشراف على فريق العمل هذا. ويتوقع أن يعلن نائب وزير الدفاع قريبا عضوية الفريق.

وأعادت القناة التلفزيونية إلى الأذهان أن أعضاء الكونغرس الأمريكي أعربوا في يوليو الماضي عن قلقهم بشأن ظهور أهداف جوية مجهولة ولم يستبعدوا انتمائها إلى وسائل الاستطلاع التابعة لأعداء محتملين.

يذكر أن البنتاغون كان قد رفع في وقت سابق السرية عن جزء من أرشيفه واعترف أن موظفيه كانوا يدرسون الصحون الطائرة أعوام 2007 – 2012 وأنفقوا كل عام 22 مليون دولار من أموال الدولة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا