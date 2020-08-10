العثور على سفينة قديمة بزجاجات في قاع الخليج الفنلندي

اكتشفت في قاع الخليج الفنلندي بالقرب من بطرسبورغ سفينة هولندية قديمة مليئة بتحف نادرة.

وتحدث الموظفون في مركز البحوث تحت المائية من بطرسبورغ إلى الصحفيين عن سفينة هولندية قديمة فيها أوعية سليمة ومتكسرة. واكتشفت السفينة على عمق 50 مترا وقد خلت من الصواري والدفة. وافترض خبراء المركز أنها سفينة شحن شراعية غرقت في منتصف القرن الـ18 في طريقها إلى سانت بطرسبورغ.

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وما أدهش الخبراء هو تنوع الأوعية وبينها زجاجات عريضة وضيقة ومصنوعة في معمل أو بطريقة مبتكرة . وللأسف لم يحفظ ما تضمنته الأوعية من المشروبات. لكن علامات موجودة على الزجاجات تدل على أن غالبيتها تضمنت مشروب الجن الكحولي.

وقال عالم الآثار ما تحت الماء في مركز البحوث تحت المائية، رومان بروخوروف، إنه شم رائحة الصنوبر وزيت الأوكالبتوس في بعض آثار الزجاجات.

وقد اتصل الباحثون بالموظفين في متحف الأرميتاج ببطرسبورغ الذين قالوا إن مجموعات تحفهم لا تتضمن مثل هذه الأوعية النادرة.

لذلك فإن خبراء المركز ينتظرون بفارغ الصبر رفع كل الزجاجات من قاع الخليج الفنلندي ليحددوا عمر السفينة ومسارها الدقيق استنادا إلى مواد الأرشيف الخاصة بالنقل البحري في القرن الـ18.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا