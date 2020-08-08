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صلاة وخطبتان.. خطيبان يلقيان خطبة الجمعة في مسجد واحد (فيديو)

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صلاة وخطبتان.. خطيبان يلقيان خطبة الجمعة في مسجد واحد (فيديو)
RT
صلاة وخطبيتن.. خطيبان يلقيان خطبة الجمعة في مسجد واحد
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نشر نشطاء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق خطيبين يلقيان خطبة الجمعة معا داخل مسجد واحد.

وأظهر الفيديو قيام أحدهما بالبدء في الصلاة، بينما الآخر ما يزال يلقي الخطبة وسط استغراب الحاضرين.

وبحسب نشطاء مواقع التواصل فقد وقعت الحادثة في مسجد بمخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وأشاروا إلى أن سبب الخلاف يعود إلى رفض أحدهما عزله وتعيين الآخر بديلا له من قبل المديرية العامة للأوقاف الإسلامية.

ولم يتسن لـ RT التأكد مما دونه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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