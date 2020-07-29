مخلوق غريب على شاطئ أسترالي يحير السياح والسكان المحليين (صور)

أصيب عدد كبير من الأستراليين بالذهول عندما رمت الأمواج بمخلوق ضخم "يشبه الفضائيين" على الشاطئ.

وصدم الوحش البالغ طوله 6 أقدام (1.8 أمتار) السكان المحليين والسائحين بعد أن حملته الأمواج إلى اليابسة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

Tim Rothman and James Barham were enjoying a walk along the banks of the Kennett River in Victoria on Monday when they saw a fish the size of a six foot man. Known as the ocean sunfish, it can grow up to 11 feet in size and weight up to 2.5 tonnes. https://t.co/K5mE7DLFXXpic.twitter.com/QQEbYAiaON — Africa update News (@update_africa) July 29, 2020

Giant ‘alien’ fish washes up on beach https://t.co/B8AcMmLj01 — WavEline2sHore (@Waveline2shore) July 26, 2020

وعثر رواد الشاطئ على هذا المخلوق العجيب، المعروف باسم "سمكة شمس المحيط"، حيث كان ميتا على الرمال.

ويعتقد أن السمكة الرمادية والبيضاء الضخمة يبلغ طولها حوالي مترين، وهذا في الواقع يعد حجما صغيرا بالنسبة لهذه الأنواع.

ورصد الأطباء البيطريون، كاث رامبتون وزوجها توم، السمكة عند مصب نهر كينيت على الساحل الجنوبي الغربي لفيكتوريا في أستراليا يوم السبت.

وقالت كاث لصحيفة "ديلي ميل أستراليا": "ما أعرفه أن هذا المخلوق ليس عينة كبيرة جدا، أعتقد أنه يمكن الحصول على ضعف هذا الحجم".

إقرأ المزيد

ووجد السائحان تيم روثمان وجيمس بارهام السمكة يوم الاثنين، حيث قال روثمان: "كنا نسير على الشاطئ وشاهدنا هذه الكتلة الكبيرة على الرمال. لم أر شيئا كهذا من قبل. بدا الأمر وكأنه أجنبي من مسافة بعيدة".

وتم التقاط صور للسمكة عندما كانت على الشاطئ وزعانفها مغمورة جزئيا بالرمل الرطب. وكانت مستلقية على أحد جانبيها، وتعرض جسما رماديا وأبيض عليه علامات الندوب.

وفي صورة أخرى، ظهرت بقع دم حمراء تحت زعانفها.

ويشار إلى أن سمكة شمس المحيط يمكن أن يصل طولها إلى 3 أمتار وارتفاعها 4.2 م وتزن 2.5 طن.

ويعتبر الخبراء هذه المخلوقات نادرة. ولكن ليس من غير المألوف أن تدفع بها الأمواج على الشواطئ، حيث عثر الصيادون على سمكة شمس في العام الماضي، عند مصب نهر موراي في أستراليا أيضا. ووزن هذا الوحش عدة مئات من الكيلوغرامات وبلغ طوله 2.5 مترا.

ونشرت National Parks and Wildlife Service جنوب أستراليا على وسائل التواصل الاجتماعي حول الاكتشاف غير المعتاد.

وعادة ما توجد هذه المخلوقات في المياه الاستوائية. وغالبا ما يتم الخلط بينها على أنها أسماك القرش بسبب زعانفها الصاعدة وتعد طعاما شهيا في بعض أجزاء آسيا.

المصدر: ديلي ستار