شاهد.. فيديو يظهر لبؤة تصفع أسدا يثير سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

حظي فيديو بانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُظهر الشريط شجاراً بين أسد ولبؤة، كانت الغلبة فيه لمصلحة الأخيرة التي بدت وكأنها تصفعه، على غرار ما يحدث بين بعض الأزواج أحيانا.

وفجر الفيديو موجة من السخرية وتدافع البعض لتشبيهها بـ"الحياة الزوجية" لدى البشر.

ووثّق المقطع الحادثة في غابة "جير" الهندية، إذ ظهرت اللبؤة وهي تزأر في وجه الأسد وتحاول ضربه على وجهه وكأنها تصفعه، فيما يحاول هو تجنبها وعبور الطريق.

ونشرت صفحة "وايلد إنديا" مقطع الفيديو على حسابها في "تويتر"، وعلقت عليه بالقول: "شأن عائلي في غابة جير".

وطالبت الصفحة متابعيها بوضع سماعات الأذن أو رفع الصوت، للاستماع لزئير اللبؤة الغاضبة.

وانتشرت موجة من السخرية على تويتر عقب نشر الفيديو الذي بلغت مدته 22 ثانية، وحصد نحو 170 ألف مشاهدة في غضون 9 ساعات.

وقال مستخدم يدعى راماكريشان: "حياة كل زوج عندما يقرر أن يخوض في شجار دون منطق".

فيما قالت مستخدمة أخرى تدعى فالغوني: "الإناث يزأرن دوماً، سواء كن من البشر أو الحيوانات".