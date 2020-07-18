الحظ يضرب مع طفلين سعوديين ويصبحان من أصحاب الشهرة والثروة في غضون أيام (فيديو)

بين عشية وضحاها تغيرت حياة طفلين من المملكة العربية السعودية من مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم في وسط البلاد، وأصبحا من المشاهير وأصحاب الثروة بعد إعلان مجاني.

قبل أيام من الخطوة التي اتخذها مواطنهما الشاب عبد الرحمن المطيري، دعمهما في مشروعهما، لم يكن عبد الله المهوس وشقيقه التوأم إبراهيم، (12 عاما)، معروفين خارج نطاق عائلتهما وحيهما على أبعد تقدير

وقرر عبد الرحمن المطيري الذي يحظى بشهرة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي دعم الطفلين مشروعهما، حيث يدير كل منهما بسطة لبيع المشروبات الباردة والساخنة في موقعين منفصلين على أحد طرقات مدينتهما، بلفت الأنظار إليهما عن طريق إعلان على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، الشي الذي غير مجرى حياة الطفلين.

وبينما اقتصرت الليلة الأولى، للإعلان على توافد عدد من الزبائن على بسطتي التوأم، بعد مشاهدة إعلان المطيري عنها، وحثه مواطنيه على تشجيعهما من خلال القدوم إليهما والشراء مما يبيعانه، تغيرت الأمور بشكل لافت منذ ليلة الثلاثاء الماضي تلك، فقد انهالت العروض التجارية على الطفلين بعد أن زاد عدد الزبائن بشكل لافت، ما دفع صاحبي البسطتين، إلى توحيدهما في مكان واحد، وتنظيم مسارات للزبائن الكثر، تضمن المحافظة على المسافة الآمنة وفق إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بجانب تخصيص مسار للنساء اللاتي قدمن لدعم التوأمين.

كفو خبر والله افرحنا ياماشاءالله 💛

سبحان اللي حط لهم هالقبول العظيييم

انقلب الحال بغمضة عين

#تجار_بريده_التوامpic.twitter.com/jPMu0M978s — عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) July 16, 2020

كما تكفلت إحدى الشركات التجارية، بمحل تجاري في موقع لافت قرب مركز تجاري معروف في مدينة بريدة، بحيث يعمل فيه الطفلان لمدة عامين دون دفع أي تكاليف، بينما تكفلت شركة أخرى بتجهيز المحل بشكل كامل.

ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، ففي الوقت الذي كان فيه عبد الله وإبراهيم يقدمان المشروبات لطابور من الزبائن، وقفت شاحنة كبيرة بالقرب من المكان، تحمل سيارة حديثة قدمتها إحدى الشركات هدية للتوأمين الذي أصبح حديث السكان ووسائل الإعلام المحلية.

ماشاءالله ماشاءالله

انسرق السيكل وعوضهم الله بسياره 😅

#سياره_لتوام_بريدهpic.twitter.com/CsIplvwZBw — عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) July 17, 2020

وتداول المدونون والمغردون في المملكة مقاطع فيديو وصورا للطفلين في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية على نطاق واسع بعد أن باتا من أصحاب الشهرة والمال من خلال مبادرة مواطنهم المطيري الذي تلقى بدوره إشادات واسعة من مواطنيه.

ما شاءالله كبرت البسطة وحطوا مسار رجال ونساء 😅

الله يزيدهم يارب #عبدالرحمن_المطيريpic.twitter.com/7AWVP0vjAR — فيصل الصيخان (@fso2220) July 15, 2020

الله إذا أراد لك الخير سخّر ودبّر وبارك.

الحمدلله الله يرزقهم ويزيدهم يارب🤍🤍. #بريدةpic.twitter.com/m3P3t7jdGO — م. احمد الثويني (@Ahmed_th77) July 15, 2020

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي