مياه صرف صحي سوداء تغرق شاطئ أكابولكو الشهير في المكسيك (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تصريف مياه الصرف الصحي في شاطئ "أكابولكو"، المنتجع المكسيكي الشهير.

وجرى تصوير الفيديو من داخل فندق مطل على الشاطئ بعد انتهاء الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر، والذي أظهر كيف تحسنت المياه بشكل كبير خلال تلك الفترة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان طلب عدم الكشف عن هويته، بأن تدفق المياه السوداء استمر نحو 25 دقيقة، مضيفا: "كانت مياها كريهة للغاية وهو ما جعلني أشعر بالغثيان".

بدورها، نفت حكومة ولاية غيريرو عبر موقع "فيسبوك"، أن تكون المياه المسربة هي مياه الصرف الصحي، أو نتيجة انفجار خزان الصرف الصحي.

وتقوم وزارة البيئة والموارد الطبيعية بالتحقيق في التسرب.

المصدر: وكالات