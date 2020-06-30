اختفاء مفاجئ لبحيرة جبلية قرب منتجع سوتشي الروسي

اكتشف موظفو المحمية القوقازية الطبيعية في ضواحي منتجع سوتشي الروسي، اختفاء بحيرة "مالويه" الواقعة في منطقة جبلية متاخمة لمدينة سوتشي، فجأة وتحولها إلى خليط من الحجارة والأوحال.

وأكد نيقولاي إسكين، المدير العلمي بالمحمية، إن وراء اختفاء "مالويه" أسبابا جيولوجية طبيعية لا غير، مشيرا إلى أن هذه البحيرة نشأت نتيجة لانهيارات ثلجية متعاقبة، وكان قاعها يزداد عمقا تدريجيا مع كل انهيار جديد، حتى غارت مياهها إلى أجواف الجبال نهائيا.

المحمية القوقازية الطبيعية الحكومية

المصدر: نوفوستي