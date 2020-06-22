الهند.. سقوط جسم فضائي يشبه النيزك

شهد سكان مدينة سانتشور الهندية يوم الجمعة 19 يونيو الجاري، سقوط جسم غامض من السماء يشبه النيزك.

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ويفيد موقع Planet News، بأنه وفقا لما نقله شهود عيان، بعد سقوط هذا الجسم، تكونت في الأرض حفرة عمقها ما يقارب من نصف متر ، وأنه على بعد حوالي كيلومترين سمع صوت قوي، كأنه انفجار. والجسم رمادي اللون وله بريق وشكل نصف دائرة غير منتظمة.

يقول أجمال ديواسي أحد شهود العيان، "سمعنا في الصباح صوتا عاليا يشبه الانفجار، واعتقدنا أن طائرة تحطمت في مكان قريب. ولكن اتضح لنا أن جسما مجهولا يشبه النيزك، سقط من السماء، ولاحقا اكتشفنا حفرة بجانب بيتنا، عمقها أكثر من 30 سنتمترا، نتجت عن سقوطه. وقد أبلغنا السلطات المحلية بالحادث".

ويشير الشهود، إلى أن هذا الجسم بقي ساخنا على الرغم من مضي عدة ساعات على سقوطه، لذلك منع رجال الشرطة الناس من الاقتراب من الحفرة، وبعد برودته سلموه إلى المختصين لدراسته .

ويقول مانجال سينغ، مفتش مكتب المعلومات لمنطقة جالورسكي، "بعد استلامنا خبر سقوط الجسم الغامض، توجه فريق من المكتب إلى مكان الحادث فورا. يبلغ وزن هذا الجسم حوالي ثلاثة كيلوغرامات وكان حتى لحظة وصول الفريق إلى المكان ساخنا. وحاليا يجري التحقيق بهذا الحادث".

المصدر: نوفوستي