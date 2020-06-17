السلطات التركية تفرض الكمامة في كبرى مدنها

ألزمت تركيا كل من يخرج من منزله في أكبر مدنها، اسطنبول وأنقرة وكذلك في مدينة بورصة بالشمال الغربي، بوضع الكمامة وذلك اعتبارا من يوم الخميس، في محاولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وكان مسؤولون قد قالوا هذا الأسبوع إنهم قد يضطرون لاتخاذ خط أكثر تشددا فيما يتعلق بالمخالطات الاجتماعية، لكنهم أوضحوا أنه لا خطط للعودة عن تخفيف قيود العزل العام وإغلاق المؤسسات الذي كان قد تقرر بهدف إنعاش الاقتصاد.

وأعلنت مكاتب رؤساء أجهزة المدن الثلاث عن أمر استخدام الكمامات.

ومع تدفق المواطنين على الشوارع والمراكز التجارية والحدائق أو الخروج في عطلات، غير مرتدين كمامات واقية في أغلب الأحوال، دعت السلطات إلى توخي الحذر وقالت إن حالات جديدة تظهر في مزيد من مناطق الريف بأقاليم وسط وجنوب شرق البلاد.

وكانت المطاعم والمقاهي قد عاودت فتح أبوابها هذا الشهر واستؤنفت رحلات الطيران الداخلية والنقل البري، كما تقرر رفع أوامر البقاء بالمنزل في عطلات نهاية الأسبوع.

ومع هذا، تضاعفت أعداد الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19"، حيث بلغت حوالي 1500 حالة يومية وفق البيانات الرسمية.

وسجلت تركيا يوم الأربعاء، 1429 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغ عدد المصابين منذ بداية الجائحة 182727، فيما وصل عدد الضحايا إلى 4861.

Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/yUPoAhPXfg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2020

المصدر: رويترز