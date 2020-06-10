رجل اشترى ثماني تذاكر يانصيب متطابقة وربح الجائزة الكبرى

اشترى أحد سكان مدينة وودبريدج الأمريكية، ثماني تذاكر متطابقة وربح الجائزة الكبرى.

وقال موقع UPI، إن المدعو غاري بيربوينت اشترى تذاكر اليانصيب من محطة وقود للسحب المقرر في 13 أبريل، وبهذا الشكل كان يأمل في زيادة فرص الفوز بالجائزة الكبرى.

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وفي جميع التذاكر، استخدم الرجل الأرقام 1 و 5 و 7 و 15 و 23 ، على التوالي وفقا لتواريخ ميلاد أقاربه.

ونتيجة لذلك، ربحت كل تذكرة للأمريكي جائزة 100 ألف دولار، وبلغ إجمالي الربح 800 ألف دولار.

المصدر: لينتا رو