كيف نتكيف مع الجو الحار؟

بدأت درجة حرارة الهواء ترتفع بصورة ملموسة مع بداية موسم الصيف، ولكي يتمكن الإنسان من التكيف معها، عليه التخلي عن تناول المأكولات الدهنية والمشروبات الكحولية.





وتشير الدكتورة مارينا أبليتايفا، خبيرة التغذية الروسية، إلى ضرورة تقليل نسبة اللحوم في النظام الغذائي في فترة الجو الساخن، لأن هضمها يتطلب فترة طويلة، إضافة إلى أن عملية التمثيل الغذائي تنخفض في الجو الدافئ. لذلك تنصح بزيادة نسبة الفواكه والخضروات في النظام الغذائي، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء وفيتامين C، وكذلك لحوم الدواجن والأسماك والمأكولات البحرية.

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وتقول على سبيل المثال، يمكن في وجبة الفطور تناول البيض المخفوق مع الخضار، وفي الغداء حساء خضار بارد ولحم دجاج، وفي العشاء لحم دجاج أو سمك مع الخضار، وطبعا تشير إلى ضرورة تناول الفواكه والثمار. وتؤكد على ضرورة الإكثار من شرب الماء العادي في موسم الحر، وكذلك شرب الشاي الأخضر بدلا من الشاي الأسود، وتنصح بعدم شرب أكثر من كوبين من القهوة في اليوم.

ومن جانبه لا ينصح الدكتور أليكسي ليوتيخ، أخصائي الطب الرياضي، بممارسة التمارين الرياضية الشاقة، وهواة الجري بممارسة هوايتهم في ساعات الصباح الأولى، والإكثار من شرب الماء.

وأما الدكتور مهمان محمودوف، أخصائي أمراض القلب، خبير الجمعية الوطنية للصحة، فينصح بتهوية الغرف في فترة الجو الحار مرتين أو أكثر يوميا، وكذلك الاستحمام عند الضرورة.

المصدر: نوفوستي