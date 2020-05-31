سوريا.. جريمة بين شقيقين تهز مدينة الكسوة بريف دمشق

تناقلت وسائل إعلام سورية محلية ومواقع التواصل الاجتماعي جريمة وقعت في ريف دمشق بين شقيقين بسبب خلاف على أربعة أمتار من منزل والدهما.

وألقى قسم شرطة زاكية التابع لناحية الكسوة في ريف دمشق على شخص قام بقتل شقيقه بسبب خلاف على أربعة أمتار من منزل والدهما.

وبحسب وزارة الداخلية السورية، حضر إلى مركز شرطة زاكية مواطن ومعه جثة والده، وادعى بإقدام عمه شقيق والده بقتل والده بإطلاق النار عليه بشكل مباشر مما أدى لوفاته.

ومن خلال المتابعة تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على القاتل وضبط بحوزته بارودة حربية مع مذخر، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل شقيقه وذلك بمحلة زاكية بريف دمشق ضمن أرض زراعية عائدة للمغدور، حيث قام بالاتصال بشقيقه وأعلمه أنه قادم لقتله، ولكن شقيقه لم يصدق ذلك، وفور وصوله قام بإشهار البارودة الحربية وأطلق النار على شقيقه الذي سقط على الأرض، ثم أكمل باتجاهه وأطلق عليه ثماني رصاصات أخرى على جميع أنحاء جسمه للتأكد من أنه قد مات بالفعل.

وأن سبب قتله يعود إلى خلاف حول أربعة أمتار من منزل والده "المتوفي" والذي قسم المنزل بينهما، بالإضافة إلى خلاف حول مبالغ مالية وأمور تتعلق بالورثة.





🔴🔴قتل شقيقه بسبب خلاف على أربعة أمتار من منزل والدهما



حضر إلى مركز شرطة زاكية التابع لناحية الكسوة في ريف دمشق المواطن (عبد الرحمن . ق) ومعه جثة والده المواطن ( موسى . ق ) وادعى بإقدام عمه شقيق والده المدعو ( زكريا . ق ) بقتل والده بإطلاق النار عليه بشكل مباشر مما أدى لوفاته . pic.twitter.com/NHrGuvxTtW — Hisham El-hashem🇮🇶 🇦🇪 (@hishamEljandeel) May 30, 2020

المصدر: وكالات