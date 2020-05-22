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سياسي روسي يقترح بيع مومياء لينين

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سياسي روسي يقترح بيع مومياء لينين
Sputnik Oleg Lastochkin
صورة أرشيفية
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اقترح زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي بيع مومياء لينين الموجودة في الضريح بالساحة الحمراء في موسكو. حسبما جاء في مدونته على "تويتر"

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وقال السياسي الروسي:" يريد رجل أعمال في فرنساء شراء لوحة "موناليزا". وكان علينا أن نبيع مومياء لينين".

وحسب ،فلاديمير جيرينوفسكي، فإن الصين أو فيتنام أو أي شيوعي قد يشترون المومياء ويدفعون أموالا باهظة.

وأوضح أن المومياء بحالة جيدة رغم أن جثة لينين جرى تحنيطها منذ 96 عاما.

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يذكر أن صحيفة Independent أفادت في مايو الجاري بأن مؤسس وكالة الاستثمارات Fabernovel ستيفان ديتغن، اقترح على متحف "لوفر" أن يبيعه لوحة ليوناردو دا فينتشي "مونا ليزا".

جدير بالذكر أن مؤسس الدولة السوفيتية وزعيم الحزب الشيوعي البلشفي الروسي فلاديمير لينين (1970 – 1924) تم تحنيط جثته بعد وفاته عام 1924 ووضعه في الضريح المرمري الذي أنشئ فيما بعد  بالساحة الحمراء في موسكو.

وكان النائب في مجلس الدوما ( البرلمان الروسي) وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، طرح أكثر من مرة مسألة سحب مومياء لينين من الضريح في الساحة الحمراء ودفنه في مقبرة بطرسبورغ بجوار قبر والدته. إلا أن الحزب الشيوعي الروسي يعارض اقتراحه بشدة.

المصدر: إر بي كا

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