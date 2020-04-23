قادة الحزب الشيوعي الروسي يضعون أكاليل الزهور على ضريح لينين

صادف يوم 22 أبريل الجاري الذكرى الـ150 لميلاد مؤسس الدولة السوفيتية وزعيم الحزب الشيوعي البلشفي فلاديمير إيليتش لينين (1870 – 1924).

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وأقام زعماء الحزب الشيوعي الروسي بقيادة غينادي زيوغانوف مراسم وضع الأكاليل على ضريح لينين.

وقال نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي والنائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، يوري آفونين، إن الفعالية السياسية أقيمت مع مراعاة تحوطات الأمان الخاصة بانتشار فيروس كورونا. وأضاف أن الحزب الشيوعي الروسي عقد الثلاثاء 21 أبريل مؤتمر أونلاين بمناسبة حلول الذكرى الـ150 لميلاد قائد البروليتاريا العالمية.

وأوضح قائلا إن بقية الفعاليات الاحتفالية الروسية والدولية بهذه المناسبة قد أجلت من الربيع إلى الخريف المقبل.

مع ذلك فإن متحف التاريخ في موسكو أعلن عن افتتاح متحف لينين الافتراضي الذي سيبدأ عمله في 7 نوفمبر المقبل بمناسبة حلول ذكرى قيام ثورة أكتوبر في روسيا.

يذكر أن فلاديمير لينين هو مؤسس الدولة السوفيتية وأول رئيس لحكومتها (1917 – 1924) وزعيم الحزب الشيوعي الروسي البلشفي الذي أسسه عام 1903. وقامت في روسيا بقيادته وحزبه ثورة أكتوبر عام 1917 التي تعتبر أول ثورة ناجحة للعمال والفلاحين في العالم أدت إلى تأسيس لاتحاد السوفيتي (1922 – 1991).

المصدر: تاس