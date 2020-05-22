قال البروفيسور فياتشسلاف كورينكوف، أخصائي طب وجراحة العيون، ونحن على أبواب الصيف يجب أن نعرف كيف نختار النظارات الشمسية المناسبة لنحمي عيوننا قدر الإمكان.



وقال البروفيسور في مقابلة مع راديو سبوتنيك، قبل كل شيء يجب شراء النظارات الشمسية في المتاجر المتخصصة، لأن النظارات فيها تكون ذات نوعية جيدة وغير مزورة. هذه النظارات تضمن الحماية اللازمة من الأشعة فوق البنفسجية. وقال "النظارات المزورة قد تكون ذات زجاج داكن، ولكنه لا يضمن دائما حماية من الأشعة فوق البنفسجية، ما يلحق اضرار ببنية العين الداخلية والإصابة بأمراض مختلفة، مثل تلف عدسة العين، إعتام عدسة العين، وتلف المنطقة البقعية وظهور الضمور البقعي، الذي لا علاج له ما يجعل المصاب كفيفا".

إقرأ المزيد

وأضاف، موضحا سبب الحاجة إلى النظارات الشمسية، " تكون الشمس قوية عادة، حتى في روسيا، ولكي لا نتعب العين من الضوء المفرط، يجب استخدام النظارات الشمسية عند قيادة السيارة وعند التجول في شوارع المدن وفي الطبيعة وعلى الشاطئ".

كما أشار الخبير، إلى أن للنظارات الشمسية درجات تعتيم مختلفة، ولكن في نفس الوقت تضمن درجة حماية واحدة من الأشعة فوق البنفسجية. وقال، "للمشي في الشوارع والتنزه في الطبيعة يكفي أن تحجب النظارات الشمسية الضوء الزائد، لتصبح الرؤية مريحة أكثر. اما عند قيادة السيارة، كقاعدة يجب أن تضمن النظارات تعتيم الضوء بنسبة 50%. وأما النظارات عند الاسترخاء على الشاطئ حيث الحماية الوحيدة تكون المظلة عادة، فيجب أن تحجب النظارات 75% من الضوء، وألوانها بني وأزرق وأخضر، وكل شخص يختار اللون الذي يعجبه".

وأضاف، تصنع النظارات الشمسية حاليا من مواد غير زجاجية لأنها أكثر أمنا، وقال، يستخدم في صنع جميع النظارات الشمسية نفس البوليمير تقريبا لحماية العين. لأن البوليمير لا يلحق أي ضرر بالصحة، ولا ينكسر ولا يؤذي العين.

المصدر: نوفوستي