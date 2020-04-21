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3 مسببات للحرائق في روسيا

متفرقات

3 مسببات للحرائق في روسيا
Sputnik Varvara Gertie
صورة رشيفية
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أعلن مدير إدارة الرقابة في وزارة الطوارئ الروسية، رينات ينيكييف، أن السبب الرئيس لاندلاع الحرائق في روسيا هو أعقاب سجائر غير مطفأة.

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وأكد ينيكييف في مؤتمر أونلاين صحفي عقدته وزارة الطوارئ الروسية أن السبب الرئيس للحرائق هو التدخين. أما السبب الثاني فهو الأخطاء في تشغيل التدفئة. فيما ينحصر السبب الثالث للحرائق في الأجهزة الكهربائية المعطلة.

والمقصود بالأمر هنا هو قصر الدارة ( الشرت) والضغط الزائد على الأسلاك والكابلات الكهربائية وارتفاع المقاومات الانتقالية.

وأوضح ينيكييف، أن 45% من الحرائق داخل المساكن تندلع نتيجة حدوث أعطاب في الشبكات الكهربائية والأجهزة الكهربائية.

المصدر: نوفوستي

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