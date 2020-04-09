الوسائد تتحول إلى فساتين أنيقة في "تحدي الحجر الصحي" عبر "إنستغرام"

مع وجود الملايين من الأشخاص حول العالم في الحجر المنزلي وسط جائحة فيروس كورونا، شهد "إنستغرام" موجة أزياء غريبة اجتاحت منصته في الأيام الأخيرة.

ويأخذ أسلوب العزلة الذاتية "إنستغرام" إلى مستوى جديد تماما من الراحة، حيث يقوم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المعزولون بتحويل وسائدهم إلى فساتين باستخدام حزام فقط.

وتباهى العشرات من مستخدمي التطبيق بمظهرهم الغريب عبر هاشتاغ #quarantinepillowchallenge، الذي يعتمد الوسائد مع اختيار الكثير لإكسسوارات وحقائب اليد والأحذية ذات الكعب العالي، وحتى بعض المجوهرات الأنيقة.

وحظي تحدي الوسادة بشعبية كبيرة خاصة في روسيا، وشهد انتشارا واسعا الآن، في جميع أنحاء العالم.

وشارك عشاق الموضة العشرات من الصور لفساتينهم المصنوعة محليا من الوسائد، والتي أصبحت أنيقة بشكل مدهش مع جملة من الاكسسوارات.

المصدر: نيويورك بوست