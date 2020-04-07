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فيديو لزورق فنزويلي يهاجم سفينة السياحة الضخمة

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فيديو لزورق فنزويلي يهاجم سفينة السياحة الضخمة
فويني أوبوزريتي
صورة أرشيفية
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نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو صوره طاقم زورق الدورية التابع للبحرية الفنزويلية Naiguata .

وذلك لحظة اصطدام الزورق بسفينة السياحية البرتغالية الضخمة RCGS Resolute التي تنقل السياح الأثرياء إلى منطقة القطب الجنوبي.

يذكر ان الحادث البحري وقع ليلة 30 مارس في منطقة تبعد 13 ميلا بحريا عن جزيرة إيسلالا تورتوغا عند حدود المياه الإقليمية الفنزويلية.

واقترب الزورق من سفينة السياحة حيث اتهمها بخرق الحدود وأمرها بأن تسير إلى ميناء بويرتو مورينو الفنزويلي. ثم أطلق الزورق النيران عليها وبدأ يدفع السفينة التي يزيد حجمها ضعفا عن حجمه في محاولة لتوجيهها نحو الشاطئ. لكنه عجز عن تحقيق ذلك وغرق.

وحسب بيان أصدرته إدارة شركة  RCGS Resolute فإن السفينة توقفت لفترة قصيرة في موقع الحادث لتقتنع بأن طاقم الزورق ليس بحاجة إلى مساعدة، ثم استمرت في السير نحو ميناء كوراساو.

المصدر" روسيسكايا غازيتا

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