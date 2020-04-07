منتجع سويسري يقدم "شقق حجر صحي" تتضمن اختبارا باهظا لفيروس كورونا

أطلق فندق ومنتجع فاخر في سويسرا "خدمة Covid-19 " التي تقدم للعملاء الأثرياء شقق حجر صحي راقية مع توصيل الوجبات والخدمات الطبية، بما في ذلك اختبارات الفيروس.

وبصرف النظر عن وسائل الراحة المعتادة، تشمل الشقق العديد من وسائل الراحة الأخرى التي تتماشى مع جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك إتاحة اختبار الفيروس في الغرفة.

ومن غير المستغرب أن الحجر الصحي في الرفاهية باهظ الثمن بعض الشيء. حيث قال ألكسندر هوبنر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Le Bijou Hotel & Resort، إن شقق الحجر الصحي في زيوريخ وزوغ ولوسيرن متاحة بأسعار تصل إلى 822 دولارا في اليوم، وفقا لتقرير USA Today.

ولا يتضمن ذلك الخدمات الخاصة، مثل الفحوصات الطبية من الأطباء أو الممرضات واختبارات الفيروسات داخل الغرفة.

وقال هوبنر إن Le Bijou دخلت في شراكة مع خدمة رعاية صحية سويسرية خاصة لتقدم للضيوف زيارات ممرضة مرتين يوميا مقابل 800 دولار إضافية يوميا أو حتى اختبار فيروس داخل الغرفة مقابل 500 دولار. وقال إن الشركة لم تقدم أي اختبارات حتى الآن.

ومنذ إطلاقها الأسبوع الماضي، سجلت الشركة خمسة حجوزات لخدمة Covid-19 الجديدة. وقال هوبنر إن Le Bijou بها 42 وحدة كاملة، ونحو النصف يشغلها الضيوف في الوقت الحالي.

ويشار إلى أن جميع الوحدات قادرة على العمل من دون موظفين، بما في ذلك تسجيل الوصول، بحيث يكون للعملاء خيار البقاء في عزلة تامة.

وقال هوبنر: "إنهم لا يحتاجون إلى مصافحة أي شخص".

إقرأ المزيد

ومثل معظم الصناعات الخدمية، دمر نشاط الفنادق بسبب إغلاق المطاعم، والأنشطة السياحية والتجمعات الكبيرة التي أمرت بها الحكومة. وقال هوبنر إنه بدأ خدمة Covid-19 كوسيلة لمواصلة توليد الدخل خلال الأزمة.

ويكتب موقع Le Bijou: "قم بتحويل شقتك في Le Bijou إلى مركز صحي خاص: مع المتخصصين الخارجيين، نقدم خدمات الرعاية الصحية مثل التمريض وتوصيل الطعام وخدمة الطهاة الشخصيين، كل ذلك بأقصى قدر من النظافة وتحت السيطرة الطبية."

وبحسب الموقع، فإن الضيوف، من خلال الخدمات المقدمة، "لا يضطرون إلى تعريض أنفسهم للمرضى المصابين والعدوى المكتسبة من المستشفى".

المصدر: بلومبرغ