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بسبب كورونا.. رجل يجد طريقة طريفة لتنزيه كلبه دون الخروج من منزله (فيديو)

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بسبب كورونا.. رجل يجد طريقة طريفة لتنزيه كلبه دون الخروج من منزله (فيديو)
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وجد رجل يعيش في قبرص طريقة جهنمية لعدم الخروج من البيت تفاديا للإصابة بفيروس كورونا وعدم حرمان كلبه من نزهته اليومية في آن واحد.

فقرر الرجل تجربة طائرته المسيرة ومدى قدرتها على القيام بالمهمة، ومشاركة التجربة مع أصدقائه على تطبيق "إنستغرام".

وتم التقاط فيديو للكلب "أوليفر" وهو يجوب شارعا سكنيا مربوطا بخيط طويل تم تعليقه في طائرة صغيرة بدون طيار يتم التحكم بها عن بعد.

وعلق عليه الرجل: "الحجر الصحي لليوم الخامس"، "ابق في المنزل بأمان ولكن لا تنس سعادة كلبك".

ويبلغ متوسط ​​وزن الطائرة "درون" حوالي 4.5 رطل، بينما يزن كلب صغير طويل الشعر بالغ بين 4 و8 أرطال.

لكن مع وجود طائرات تجارية أكثر قوة، يمكن أن يتعرض الكلب للخطر، حيث يمكن للطائرة من دون طيار رفع الحيوان في الهواء أو سحبه إلى الأرض.

بسبب كورونا.. رجل يجد طريقة طريفة لتنزيه كلبه دون الخروج من منزله (فيديو)
بسبب كورونا.. رجل يجد طريقة طريفة لتنزيه كلبه دون الخروج من منزله (فيديو)

المصدر: RT

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