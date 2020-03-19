هل هو إنسان الثلج فعلا؟

يعتقد مواطن كندي أن كاميرا الفيديو المثبتة في سيارته التقطت صورة لإنسان الثلج الأسطوري، الذي لا يزال الجدال بشأنه مستمرا في الأوساط العلمية.

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ويفيد موقع Planet news، بأن الصورة المنشورة التقطت يوم 12 مارس الجاري في الغابات القريبة من متنزه بانف الوطني الواقع غرب محافظة ألبيرتا.، عندما لم يتمكن الرجل من مواصلة رحلته بسبب العاصفة الثلجبة، ما اضطره لطلب المساعدة بواسطة جهاز الإرسال اللاسلكي الذي في سيارته.

وعندما تمكن الرجل من مواصلة رحلته التقطت الكاميرا في الجانب الأيمن من الطريق صورة جسم أسود بين شجرتي صنوبر قريبتين من بعضهما، بقي في مكانه دون حراك لم ينتبه له الرجل حينها، ولكن عندما شاهد شريط الفيديو في البيت انتبه إلى وجود هذا الجسم.

لذلك عاد في اليوم التالي إلى نفس المكان للتأكد من أن الجسم ليس شجرة أو صخرة. وعندما وصل إلى المكان تأكد أن الكاميرا رصدت إنسان الثلج، لأن الجسم الأسود لم يكن موجودا بين شجرتي الصنوبر، وفروعها محطمة وعليها فرو حيوان مجهول.

المصدر: نوفوستي