ما سر الرموز الضخمة التي ظهرت في بريموريه الروسي؟

منذ سنوات وحتى اليوم ما تزال الرموز الغريبة التي اكتشفت في إقليم بريموريه الروسي تثير حيرة العلماء والناس هناك

وتبعا لموقع vestiprim الروسي فإن رموزا غريبة كبيرة الحجم محفورة على سطح التربة لوحظت منذ بضع سنوات في إقليم بريموريه الروسي عند تشييد أحد الطرق في الإقليم، ومن أوائل من أبدى اهتماما بتلك الرموز هي طالبة دراسات عليا في جامعة الشرق الأقصى الروسية تدعى سفيتلانا شابوفالوفا.

ويعتقد أن هذه الرموز الكبيرة التي يمكن ملاحظتها بوضوح من الجو على الأرجح تكونت نتيجة لإزالة بعض الطبقات العليا من التربة.

youtube/Chronoton

ويشير موقع vestiprim إلى أن الرموز اكتشفت في منطقة الطريق السريع الذي يربط مدينتي فلاديفوستوك وأوسيريسك الروسيتين، وعلى ضفاف نهر "رازدولنايا"، وتوزعت هذه الرموز على مساحة 40 كلم مربعا.

ولاحظ الخبراء أن الرموز انتشرت على جانبي النهر المذكور، فعلى إحدى ضفتيه اكتشفت 3 رموز متشابهة من حيث الحجم، يمتد كل منها على مساحة 320 مترا مربعا تقريبا، وعلى الجانب الآخر من النهر اكتشفت ثلاثة رموز مختلفة من حيث القياس والشكل.

المصدر: فيستي