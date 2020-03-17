المطار الفضائي العائم يصل إلى بريموريه

وصل إلى ميناء سلافيانكا في إقليم بريموريه المطار الفضائي العائم "مورسكوي ستارت"، الذي غادر الولايات المتحدة نهاية شهر فبراير الماضي.

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ويفيد موقع marinetraffic.com، المتخصص في رصد حركة السفن، بأن السفينة Sea Launch Commander، التي غادرت ميناء Long Beach الأمريكي يوم 28 فبراير وصلت إلى إقليم بريموريه ورست في ميناء سلافيانكا.

وكانت شركة S7 قد أعلنت في شهر ديسمبر 2019 عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على مغادرة المطار الفضائي العائم موقعها والإبحار إلى روسيا.

ووفقا للمدير العام لمصنع بناء السفن في سلافيانكا، تم إبرام اتفاق مع شركة S7 مدته سنة واحدة يتضمن صيانة وترميم منصة الإطلاق ورسوها في الميناء لحين تحديد ميناء دائم أو بناء ميناء جديد.

وتجدر الإشارة، إلى أن مسألة نقل المطار العائم إلى المياه الروسية في فلاديفوستوك أو القرم أو فيتنام، درست عامي 2013 و2015، ولكن في عام 2018 أصبحت جميع مكونات المطار العائم- سفينة Sea Launch Commander والمنصة Odyssey مع جميع معدات قطاع الصواريخ، والمعدات الأرضية في ميناء Long Beach وحقوق الملكية الفكرية المملوكة لـ Sea Launch، بما في ذلك العلامة التجارية، ملكا لمجموعة شركات S7 حيث بلغت كلفة الصفقة حوالي 150 مليون دولار، ولكن لم يواصل المالك الجديد عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية.

المصدر: نوفوستي