عرض مغر لميغان ماركل .. مليون دولار في الثانية مقابل دور تمثيلي

تخلت ميغان ماركل عن المشاركة في بطولة مسلسل Suits في دور راشيل زان، بمجرد أن أصبحت مخطوبة للأمير هاري، على الرغم من سيرتها الذاتية الناجحة في التمثيل.

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وعلى الرغم من الكثير من التكهنات، إلا أنه لم يُطلب من دوقة ساسيكس رسميا العودة إلى مسلسل Suits الشهير، احتراما لأسلوب حياتها الملكي، الذي انتقلت إليه منذ ذلك الحين.

وأفادت تقارير جديدة أن شركة مستحضرات التجميل الألمانية Biotulin عرضت على الممثلة الأمريكية السابقة مبلغا ضخما بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي مقابل 5 ثوان فقط تظهر فيها في المسلسل بدور راشيل زان.

وتعرف شركة Biotulin بمنتجها للبوتوكس العضوي، والذي تدعي أنه يقلل من ظهور التجاعيد في غضون ساعة فقط.

ووفقا للشركة الألمانية العملاقة لمستحضرات التجميل، فإن ميغان تعد من المستهلكين "النهمين" لمنتجاتها.

وكتبت Biotulin في تغريدة وجهتها إلى شركة NBCUniversal التي بثت مسلسل Suits ، قالت فيها إنها ستدفع مبالغ ضخمة مقابل ظهور ميغان ماركل مع منتجها ضمن المسلسل التلفزيوني.

Att. Steve Burke: We are again offering you 5 million $ for a 5 sec. appearance of Meghan Markle with our biological Botox gel BIOTULIN in your TV series “Suits”.

Pls. check our offer with her agent.#biotulin@NBCUniversal#stephenbburke@nbc@nbcnews — Biotulin (@Biotulin) March 2, 2020

وهذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها من ميغان علنا إحياء دور راشيل زان في المسلسل الأمريكي الناجح Suits.

في المقابل، اتخذ مؤلف المسلسل، آرون كورش، قرار الامتناع عن طلب العودة من ميغان ماركل إلى الحلقة الأخيرة من المسلسل "احتراما لحياتها الجديدة".

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ويأتي هذا العرض المغري من قبل شركة مستحضرات التجميل الألمانية عقب أنباء عن موافقة دوقة ساسيكس على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني مقابل أن يُمنح أجرها لصالح جمعية خيرية معنية بحماية الفيلة.

ويعتقد أن ميغان ماركل (38 سنة) تسعى لأن تعود إلى التمثيل مع بدء حياتها الجديدة مع الأمير هاري بعيدا عن العائلة المالكة، حيث كشف مدير أفلام تنفيذي، لم يفصح عن هويته، أن هناك "خططا" لتأمين دور كبير لميغان، بعد أن دعت وكيلها إلى إيجاد دور لها كشخصية خارقة في أحد أفلام "مارفل" التي تنتجها شركة ديزني.

المصدر: ميرور