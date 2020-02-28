الأمير هاري يشارك أسطورة موسيقى الروك بون جوفي الغناء من أجل عمل خيري
انضم الأمير هاري إلى أسطورة موسيقى الروك جون بون جوفي، لتسجيل أغنية تهدف إلى دعم مؤسسة خيرية.
وتوجه الأمير هاري إلى استوديوهات Abbey Road الشهيرة، في صباح الجمعة 28 فبراير، للمساعدة في تسجيل نسخة جديدة من أغنية Unbroken التي حقق جون بون جوفي من خلالها نجاحا كبيرا، والتي سيتم إصدارها في النسخة الجديدة لجمع الأموال لمؤسسة Invictus Games، التي أنشأها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.
كما انضم عدد من أعضاء كورال Invictus Games، وهي مؤسسة تنظم مسابقة رياضية دولية لأفراد الجيش المصابين أو المرضى من الرجال والنساء، والتي أسسها دوق ودوقة ساسيكس في عام 2014.
وشارك الحساب الرسمي لدوق ودوقة ساسيكس مقطع فيديو للأمير هاري برفقة جون بون جوفي داخل استوديوهات التسجيل في لندن، مرفقة بتعليق كتب فيه: "قلت بأنني سأحاول .. ترقبوا المزيد في وقت لاحق".
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Testing, testing🎙… • Recorded inside Abbey Road Studios, home to The Beatles and other music legends, The Duke of Sussex joins Jon Bon Jovi and the Invictus Games Choir for a special live session in aid of the Invictus Games Foundation. The song being played, called ‘Unbroken’, was created by Jon Bon Jovi to shine a spotlight on those veterans living with Post Traumatic Stress Injury (PTSI), to honour their service and acknowledge the strength of the Armed Forces community. The Duke and JBJ are both strong supporters of the military community, with The Duke founding the Invictus Games in 2014. The Invictus Games Choir, made up of wounded, injured and sick veterans and serving personnel from all services and different ranks of the UK Armed Forces, have come together to use the power of music to aid their recovery. Although The Duke was unable to sing, leaving the vocals to the professionals, the special single that was recorded in Studio 2 where The Beatles recorded 11 out of their 13 albums, and will be released in March in support of the @WeAreInvictusGames. Video © SussexRoyal
ونشر مقطع فيديو آخر يظهر الأمير هاري يجري محادثة سريعة مع جون بون جوفي، قبل بدء تسجيل الأغنية، سأل خلالها عما إذا كان قادرا على سماع قصص أعضاء كورال Invictus Games.
كما استغرق بعض الوقت في التجول في استوديو Studio 2 الشهير حيث استخدم من قبل فرقة The Beatles خلال الستينيات، والذي أصبح الآن مزارا للعديد من عشاق الموسيقى.
وعاد الأمير هاري إلى المملكة المتحدة قادما من كندا خلال هذا الأسبوع لبدء سلسلة من التعهدات الملكية التي من المرجح أن تكون الأخيرة قبل أن يتنحى عن أداء الواجبات الملكية بشكل نهائي في 31 مارس القادم.
ويشار إلى أن أغنية Unbroken تسلط الضوء على المحاربين القدامى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) وتكريم خدماتهم.
ويتمتع الموسيقي بعلاقة وثيقة مع الجيش حيث عمل والداه في سلاح مشاة البحرية الأمريكي.
المصدر: ديلي ميل