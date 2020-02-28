الأمير هاري يشارك أسطورة موسيقى الروك بون جوفي الغناء من أجل عمل خيري

انضم الأمير هاري إلى أسطورة موسيقى الروك جون بون جوفي، لتسجيل أغنية تهدف إلى دعم مؤسسة خيرية.

وتوجه الأمير هاري إلى استوديوهات Abbey Road الشهيرة، في صباح الجمعة 28 فبراير، للمساعدة في تسجيل نسخة جديدة من أغنية Unbroken التي حقق جون بون جوفي من خلالها نجاحا كبيرا، والتي سيتم إصدارها في النسخة الجديدة لجمع الأموال لمؤسسة Invictus Games، التي أنشأها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

كما انضم عدد من أعضاء كورال Invictus Games، وهي مؤسسة تنظم مسابقة رياضية دولية لأفراد الجيش المصابين أو المرضى من الرجال والنساء، والتي أسسها دوق ودوقة ساسيكس في عام 2014.

وشارك الحساب الرسمي لدوق ودوقة ساسيكس مقطع فيديو للأمير هاري برفقة جون بون جوفي داخل استوديوهات التسجيل في لندن، مرفقة بتعليق كتب فيه: "قلت بأنني سأحاول .. ترقبوا المزيد في وقت لاحق".

ونشر مقطع فيديو آخر يظهر الأمير هاري يجري محادثة سريعة مع جون بون جوفي، قبل بدء تسجيل الأغنية، سأل خلالها عما إذا كان قادرا على سماع قصص أعضاء كورال Invictus Games.

كما استغرق بعض الوقت في التجول في استوديو Studio 2 الشهير حيث استخدم من قبل فرقة The Beatles خلال الستينيات، والذي أصبح الآن مزارا للعديد من عشاق الموسيقى.

وعاد الأمير هاري إلى المملكة المتحدة قادما من كندا خلال هذا الأسبوع لبدء سلسلة من التعهدات الملكية التي من المرجح أن تكون الأخيرة قبل أن يتنحى عن أداء الواجبات الملكية بشكل نهائي في 31 مارس القادم.

ويشار إلى أن أغنية Unbroken تسلط الضوء على المحاربين القدامى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) وتكريم خدماتهم.

ويتمتع الموسيقي بعلاقة وثيقة مع الجيش حيث عمل والداه في سلاح مشاة البحرية الأمريكي.

المصدر: ديلي ميل