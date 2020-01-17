فيديو يجتاح الإنترنت ويكشف حقيقة "شخصية" ميغان ماركل

واجهت ميغان ماركل الكثير من الانتقادات وأثارت نقاشات غير مبررة حولها منذ أن بدأت علاقتها بمواعدة الأمير هاري في صيف 2016.

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وتصيدت الصحافة البريطانية والعالمية كل ما تقوم به الممثلة الأمريكية السابقة البالغة من العمر 38 عاما، بشكل متكرر، ووصفت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي سلوكها وتصرفاتها بـ"الطفولية" و"التعطش للشهرة" و"المبتذلة".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن دوق ودوقة ساسيكس عزمهما التخلي عن مهامهما الملكية، ما أثار موجة جديدة من الانتقادات عبر الإنترنت، التي طالت بشكل خاص ميغان ماركل.

وعلى الرغم من وجود الكثير من السلبية في التعليقات التي وردت عقب هذا القرار، إلا أن معجبي الممثلة الأمريكية السابقة حاولوا محاربة الكراهية عبر مشاركة قصص وصور ومقاطع فيديو مؤثرة من ماضيها.

ومن بين هذه المنشورات، ظهر مقطع فيديو قديم يعود إلى مارس 2016، عندما كانت ميغان تعمل ممثلة قبل مواعدتها الأمير هاري، والذي لقي رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ادعى أنه يكشف "النوع الحقيقي لما هي عليه شخصية ميغان".

dont forget meghan did this.

this is the kind of person she is pic.twitter.com/Izqgp9Z95T — michelle (@ddarveyy) January 12, 2020

ويُظهر الفيديو ميغان في مقابلة لها ضمن البرنامج التلفزيوني build series في مدينة نيويورك، حول مشاركتها في بطولة مسلسل Suits في دور راشيل زان، وتواصلت أثناء اللقاء مع إحدى المعجبات الحاضريات في موقع التصوير، عندما كانت تتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي وكيف كانت منصة مفيدة بالنسبة لها.

A video of me meeting Meghan Markle just went viral. Allow me to explain. She is genuinely the most inspiring human I’ve met. Through her social media & blog she taught me to be a more confident and passionate version of myself. The hate against her is garbage pic.twitter.com/euHjKkxp7D — emily sorrells (@dinosorrells) January 14, 2020

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ويمكن رؤية الممثلة السابقة خلال الفيديو وهي تقترب من الفتاة المدعوة إميلي سوريلس وتسلمها رسالة كتبتها بنفسها ثم عانقتها.

وقالت ميغان إن مواقع التواصل الاجتماعي "كانت طريقة رائعة بالنسبة لي للتواصل مع الناس، مثل إميلي التي هي هنا، أنا أعرفها فقط من خلال "تويتر"، وعلمت أنها قادمة لأنني رأيت ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "ستذهب في رحلة إلى كوستاريكا قريبا للقيام ببعض أعمال الإغاثة لأنها قالت إن ما أقوم به في الأمم المتحدة ألهمها، لقد كتبت لك خطابا وأحضرته معي".

ثم قامت ميغان من مقعدها وتوجهت إلى الجمهور الحاضر لتسليم الخطاب إلى إميلي، التي كانت تحمل أيضا مذكرة لتهديها للنجمة الأمريكية.

وقامت ميغان بعناقها قائلة: "من الجيد أن ألتقي بك أخيرا".

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وحقق الفيديو الذي قامت بتحميله عبر "تويتر" مستخدمة تحمل اسم ddarvey، أكثر من 8 ملايين مشاهدة عقب 5 أيام فقط من نشره، وبلغ العدد حتى الآن أكثر من 440 مليون مشاهدة.

وكتب صاحب الحساب تعليقا أرفقه بالفيديو قائلا: "لا تنس أن ميغان فعلت هذا، هذا هو نوع الشخصية التي هي عليها".

كما حقق المقطع عددا كبيرا من التعليقات الإيجابية التي أشادت بميغان ماركل، قائلين إنها شخص لطيف ويهتم بعمق بالآخرين وأنها لا تستحق الكراهية.

كما استجابت إميلي للتغريدة، ونشرت فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تتحدث فيه عن تلك اللحظات التي التقت فيها مع دوقة ساسيكس.

المصدر: ميرور