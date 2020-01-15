"برغر كينغ" تعرض على الأمير هاري وظيفة في أحد مطاعمها

نشرت سلسلة الوجبات السريعة "برغر كينغ" عرض عمل على الأمير هاري، قائلة إن الشركة ستمنح الأمير وظيفة في أحد مطاعمها.

وجاءت هذه المزحة من قبل فرع "برغر كينغ" في الأرجنتين، الذي قال في منشور له على "إنستغرام": "عزيزي الدوق، يمكنك البحث عن وظيفتك الأولى دون التخلي عن تاجك".

وفي وقت لاحق، في منشور آخر أصدره فرع "برغر كينغ" في الولايات المتحدة في تغريدة عبر "تويتر"، قالت الشركة: "إذا كنت تبحث عن وظيفة، فلدينا تاج جديد لك"، وتابعت الشركة: "علمنا أن الأمير والدوقة قررا التخلي عن دورهما في العائلة المالكة وسيعملان على أن يصبحا مستقلين ماليا، لذلك، لدينا عرض لك".

@ harry, this royal family offers part-time positions — Burger King (@BurgerKing) January 13, 2020

وقالت الشركة في بيانها: "افعل كما يفعل الآلاف من الناس ببدء خطواتهم الأولى في عالم العمل معنا، أنت تعلم أن التاج سيناسبك تماما".

وتابعت الشركة: "بعد سنوات عديدة من العيش مثل الدوقات، حان الوقت لكي تبدأ في تناول الطعام مثل الملوك".

ولاقى المنشور ردود فعل كبيرة من قبل مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه في الثامن من يناير، أعلن كل من دوق ودوقة ساسيكس، الأمير هاري وميغان ماركل، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أنهما يعتزمان التخلي عن مهامهما كأفراد من العائلة المالكة البريطانية، والاستقلال ماليا تدريجيا.

المصدر: إكسبرس